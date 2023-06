Rundgang durch die neue Ausstellung in der ehemaligen Stasi-U-Haft in Rostock: MV-Kulturministerin Bettina Martin (l.) ließ sich von Leiterin Steffi Brüning die Ausstellungsstücke erläutern. Foto: Jens Griesbach up-down up-down Neue Ausstellung und Gedenken Wie Rostocker gegen das SED-Regime protestierten Von Jens Griesbach | 17.06.2023, 14:34 Uhr

Am 70. Jahrestag des Volksaufstandes in der DDR hat in Rostock eine neue Ausstellung zu Protest und Opposition gegen das SED-Regime eröffnet. Und auch die Hansestadt gedachte an einem historischen Ort dem 17. Juni 1953.