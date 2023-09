Innovationen aus der Hansestadt Wie Rostocks Warnow Valley Lab zur maritimen Unterwasserwelt wird Von Jens Griesbach | 26.09.2023, 14:11 Uhr Auch Unterwasserroboter gibt es am Donnerstag in der Alten Knabenschule im Rostocker Friedhofsweg zu sehen, verrät Wiebke Külper vom Ocean Open Lab Rostock. Foto: Jens Griesbach up-down up-down

Abtauchen in die Tiefsee mitten in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt: Der Ocean Technology Campus Rostock lädt zum ersten Demoday für Meerestechnologien ins Warnow Valley Lab ein. Was es hier alles zu entdecken gibt.