Gastro-Messe Rostock Wie sich die Barkeeper-Elite Deutschlands in Rostock präsentiert Von Jens Griesbach | 25.09.2023, 14:55 Uhr Wird den Barkeeper-Wettbewerb bei der Gastro-Messe in Schmarl moderieren: der Rostocker Barkeeper Gregor Kroll von der Craftbar in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Foto: Jens Griesbach up-down up-down

Bei der größten Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie in MV in Rostock steht ein besonderer Höhepunkt an: Die Besucher dürfen den besten Barkeepern des Landes über die Schulter schauen – und die Cocktails natürlich auch kosten.