Supremesurf-Buchhalterin Aileen Köhler verlegt ihren Arbeitsplatz spontan zum Beachhouse und geht eine Runde Stand-up-Paddeln. FOTO: Maria Pistor up-down up-down Baden, Brutzeln, Surfen, Schippern Wie Warnemünde auf dem Wasser entdeckt werden kann Von Maria Pistor | 24.06.2022, 19:27 Uhr

Das Thermometer auf dem DRK-Wachturm in Warnemünde zeigte am Freitag 30 Grad an. Bei dieser Hitze dominiert Brutzeln in der glühenden Sonne abwechselnd mit kühlendem Ostseebad. Aber es gibt noch viele andere Alternativen.