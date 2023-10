Veränderungen an der Spitze der größten Wohnungsgesellschaft in Rostock. Beim kommunalen Unternehmen Wiro wird ein Wechsel in der Geschäftsführung vollzogen. Am Dienstagabend, 10. Oktober, beschlossen die Mitglieder des Wiro-Aufsichtsrats und des Hauptausschusses der Rostocker Bürgerschaft, dass Ingo Hübner ab Februar 2024 zusammen mit Ralf Zimlich das Führungsduo bilden wird, teilte Wiro-Sprecher Carsten Klehn mit. Aktuell stehen Zimlich und interimsmäßig Wolfgang Medger an der Spitze des Unternehmens.

„Das Auswahlverfahren für das zweite Mitglied der Geschäftsführung ist abgeschlossen. Mit den beiden erfahrenen Immobilien- und Wohnungswirtschaftsprofis, Ralf Zimlich als Vorsitzender der Geschäftsführung sowie Ingo Hübner als neuer Operativer Geschäftsführer, ist die Wiro sehr gut gerüstet für die anstehenden Aufgaben“, sagte der Vorsitzende des Wiro-Aufsichtsrats Dr. Steffen Wandschneider-Kastell (SPD).

Wiros Interims-Geschäftsführer Wolfgang Medger zurück auf seiner Position

Der 53-jährige Ingo Hübner, der an der Technischen Universität Berlin Wirtschaftsingenieurwesen studiert hat, war seit 2015 in verschiedenen Leitungs- und Geschäftsführungspositionen in Tochterunternehmen der Vonovia SE (Bochum) verantwortlich. Vorrangig im Bereich für technische Dienstleistungen und Gebäudebewirtschaftung sowie Sanierungen/Modernisierungen.

Mit seinem Amtsantritt zum 1. Februar 2024 wird der derzeitige interimistische Operative Geschäftsführer, Wolfgang Medger, wieder als Prokurist in den Bereich Bestandsmanagement wechseln, so Klehn. „Wolfgang Medger war nach einer Vakanz im Frühjahr kurzfristig für die Übergangszeit in die Geschäftsführung mit eingestiegen“, erklärt Wandschneider-Kastell. Ralf Zimlich ist seit Oktober 2007 Vorsitzender der WIRO-Geschäftsführung.