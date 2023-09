Im Rostocker Stadtzentrum Wiro-Tiefgarage in der Langen Straße steht kurz vor Wiedereröffnung Von Jens Griesbach | 09.09.2023, 05:00 Uhr Seit Baubeginn im Mai 2022 kann die Tiefgarage City in der Langen Straße in Rostock nicht genutzt werden. Foto: Jens Griesbach up-down up-down

Seit Mai 2022 war die Tiefgarage City in der Langen Straße in Rostock eine Baustelle. Zum Tag des offenen Denkmals dürfen die Rostocker das Parkhaus unter dem Stadtzentrum erstmals wieder in Augenschein nehmen. Wann dort wieder geparkt werden kann.