Stefan Siewert vom IIB e.V. erklärt Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD), wie die Stents bei der Verengung von Eileitern funktionieren. Bis sie marktreif sind, wird noch mit weiteren fünf Jahren gerechnet. Foto: Maria Pistor up-down up-down Noch Jahre der Forschung nötig Wissenschaftler aus Warnemünde entwickeln Stents für Eileiter Von Maria Pistor | 07.02.2023, 19:01 Uhr

Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) besuchte am Dienstag das Institut für Implantat Technologie und Biomaterialien in Warnemünde, um sich über den Stand der Forschung für Stents bei Eileiterverengung zu erkundigen. Deren Entwicklung dauert noch an.