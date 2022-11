Musikexperte und Radiomoderator Wolfgang Martin (r.) erinnert sich in seinem Buch mit Unterstützung des Silly-Musikers Uwe Hassbecker an die Silly-Sängerin. Foto: dpa-Zentralbild/Jens Kalaene up-down up-down Lesung in Warnemünde Autor Wolfgang Martin erinnert an Silly-Frontfrau Tamara Danz Von Antje Kindler | 01.11.2022, 16:43 Uhr

Bei der Lesung am 3. November im Ringelnatz Warnemünde erinnert der Musikexperte an die verstorbene Sängerin. Sänger Manuel Schmid wird an dem Abend Lieder von Silly spielen.