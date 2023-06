Immer montags lädt Petra Emus-Wegner ab dem 3. Juli am AOK Active Beach in Warnemünde zu Yoga-Kursen für Rostocker und Gäste. Foto: Patrizia Huber up-down up-down Warnemünde Rostocker sind montags zu kostenfreien Sommerkursen am AOK Active Beach eingeladen Von Anne Luttermann | 19.06.2023, 14:21 Uhr

In diesem Sommer kommen Yoga-Fans an der Ostsee wieder auf ihre Kosten, denn auch in Warnemünde werden Open-Air-Kurse für jedermann angeboten.