Auch Yoga-Lehrerin Maxi Heller bietet diesen Sommer regelmäßig Yoga-Stunden am Strand an. FOTO: Annie Klähn (Anniemalfotografie) up-down up-down Warnemünde und Hohe Düne Sport unter freiem Himmel: Yoga-Sommerkurse an Rostocks Stränden Von Caroline Bothe | 08.07.2022, 15:14 Uhr

In diesem Sommer kommen Yoga-Fans an der Ostsee wieder auf ihre Kosten, denn auch in Warnemünde und Hohe Düne werden zahlreiche Open-Air-Kurse für jedermann angeboten. Ein Überblick.