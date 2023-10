Versuchter Mord Prozess in Rostock: „Ich verblute, ich bin angestochen worden“, schrie der Zeitungszusteller Von Ise Alm | 20.10.2023, 14:33 Uhr Am Landgericht Rostock wurde der Prozess fortgeführt. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down

Am Landgericht Rostock wurde der Prozess gegen Sebastian R. fortgesetzt, der wegen versuchten Mordes an einem Zeitungsausträger angeklagt ist. Am Freitag schilderten Zeugen die Tat, die sich vor etwa einem Jahr in Evershagen zugetragen hatte.