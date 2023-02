Rote Pandas sind eine gefährdete Tierart. Schon demnächst ist ein Pärchen im Rostocker Zoo zu erleben. Foto: Karl Broeseke up-down up-down Neue Attraktion Rote Pandas schon bald im Rostocker Zoo erwartet Von Jens Griesbach | 03.02.2023, 16:54 Uhr

Der größte Zoo in Mecklenburg-Vorpommern will auch in diesem Jahr wieder Hunderttausende Besucher anlocken. Mit welchen neuen Attraktionen das gelingen soll.