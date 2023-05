Die Kindertagsrallye am 1. Juni durch den Zoo Rostock führt die Teilnehmer auch zu den Fischottern. Foto: Zoo Rostock/Joachim Kloock up-down up-down Programm am 1. Juni Zoo Rostock veranstaltet Wissensrallye zum Kindertag Von Antje Kindler | 30.05.2023, 14:32 Uhr

Zum Kindertag am 1. Juni hat das Team des Rostocker Zoos ein Programm für Jungen und Mädchen auf die Beine gestellt. Unter anderem können sie sich auf eine Reise durch Europa begeben. Was an dem Tag geplant ist.