Seemannsdiakonin Stefanie Zernikow führt durch den Sonntag der Seefahrt. FOTO: Nicolas Bahr Warnemünde Seemannsdiakonin führt durch den Sonntag der Seefahrt Von Maria Pistor | 12.08.2022, 18:13 Uhr

Alljährlich findet zur Hanse Sail ein Sonntag der Seefahrt statt. So auch in diesem Jahr. Außerdem steht einen Tag zuvor ein Konzert in der evangelischen Kirche auf dem Programm. Das Angebot hat ebenfalls Tradition im Ostseebad.