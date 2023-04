Gruselfund in Rostocker Mehrfamilienhaus: Zwei Männer-Leichen in Lütten Kleiner Wohnung geben Ermitteln Rätsel auf – Gerichtsmedizin eingeschaltet Foto: Stefan Tretropp up-down up-down Mehrfamilienhaus in Rostock Zwei Männer-Leichen in Lütten Kleiner Wohnung geben Ermittlern Rätsel auf Von Stefan Tretropp | 21.04.2023, 15:10 Uhr

Hinweise aus der Nachbarschaft hätten zu dem Einsatz geführt. Polizei und Berufsfeuerwehr rückten an dem Wohnhaus in der Schleswiger Straße an, um gewaltsam die Tür zu öffnen.