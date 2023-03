An Seehafen Rostock wurden zwei Männer bei Unfällen schwer verletzt. Symbolfoto: Jens Büttner/dpa/Archiv up-down up-down Rostock Zwei Männer verletzen sich am Hafen durch Unfälle Von Anni Hintz | 30.03.2023, 05:24 Uhr

Am Rostocker Seehafen kam es zu zwei Arbeitsunfällen. Ein Mann stützte mehrere Meter tief und verletzte sich dabei schwer. Der zweite Verletzte wurde mit einem Bruch am Unterschenkel in die Klinik gebracht.