Im Prozess gegen Florian G. und Carlo S., der am 17. August am Rostocker Landgericht begann, wird den beiden Angeklagten vorgeworfen mit Kokain und Marihuana gehandelt zu haben. FOTO: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Prozess in Rostock eröffnet Zwei Männer wegen Drogenhandel im großen Stil auf der Anklagebank Von Ise Alm | 17.08.2022, 16:50 Uhr

Wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge wurde am 17. August in Rostock der Prozess gegen Florian G. und den 34-jährigen Rostocker Carlo S. eröffnet.