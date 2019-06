von sgre

24. Juni 2019, 17:31 Uhr

In der Galerie Möller, Am Strom 68, eröffnet am Donnerstag um 19 Uhr eine neue Ausstellung. Maler und Grafiker Christian Heinze präsentiert dort dann erneut seine einzigartigen Werke. Des Weiteren stellt Schmuckdesigner Dieter Dill seine Arbeiten vor. Die Eröffnung wird musikalisch durch das Duo Chiara begleitet.