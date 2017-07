Rekordnacht : „Babyboom“ an Rostocker Klinik

vergrößern 1 von 1 Foto: Waltraud Grubitzsch (Illustration) 1 von 1

Mit 26 Geburten in 24 Stunden hat das Rostocker Südstadtklinikum einen neuen Rekord aufgestellt. „So viele Kinder wurden noch nie an einem Tag hier bei uns in der Klinik geboren“, sagte der Direktor der Frauenklinik, Bernd Gerber, am Montag. Auch zwei Zwillingsgeburten habe es in der „Rekordnacht“ am 6. Juli gegeben. Nach eigenen Angaben ist die Klinik mit rund 3000 Geburten pro Jahr eine der größten Entbindungseinrichtungen Deutschlands. Durchschnittlich würden 260 Kinder pro Monat geboren. In diesem Jahr sind den Angaben zufolge bisher 1537 Kinder zur Welt gekommen.

von Hannes Stepputat

erstellt am 10.Jul.2017 | 20:30 Uhr