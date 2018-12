Rostock : Bekannter Gastronom kommt bei Quad-Unfall nahe Tessin ums Leben

Ein 46-Jähriger ist bei einem Sturz von einem Quad schwer verletzt worden und im Krankenhaus gestorben.

von svz.de

31. Dezember 2018, 08:24 Uhr

Am gestrigen Sonntag ereignete sich in den Nachmittagsstunden in der Gemeinde Wardow, auf der Landesstraße 18 zwischen Laage und Tessin, ein tragischer Unfall. Ein 46-jähriger Quadfahrer befuhr laut Angaben der Polizei unwegsames Gelände.

Aus noch ungeklärter Ursache kam es hierbei zum Sturz. In der weiteren Folge wurde der schwer verletzte Fahrer mit einem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Rostock geflogen, wo er nur kurze Zeit später starb. Für die Klärung der Unfallursache wurde die Dekra hinzugezogen. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Nach unseren Informationen, die inzwischen von der Polizei bestätigt wurden, handelt es sich bei dem Verunglückten um einen in Rostock und Umgebung sehr bekannten Betreiber eines beliebten Restaurants in der Innenstadt.