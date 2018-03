Sanitz : Eine Gemeinde zeigt Herz

Einwohner spenden 4500 Euro für Familie aus Oberhof, die ihr Haus bei Feuer verlor. Jetzt wurde das Geld an die Familie überreicht.

von svz.de

22. März 2018, 21:00 Uhr

Dass das Motto „Wir für uns“ in Sanitz gelebt wird, hat die Gemeinde heute wieder einmal eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Nach dem verheerenden Brand am 5. März in Oberhof, bei dem Hedwig und Alfred Unützer ihr Haus verloren haben, überbrachten Bürgermeister Joachim Hünecke (FDP) sowie Dietmar Kielmann, Gertraude Georges und Denny Kopplin vom Verein Sanitzer Gemeinschaft der Familie einen 4500 Euro-Scheck.

Denn nicht einmal einen Tag nach dem tragischen Feuer wurde auf Vorschlag von Jana Rottluff ein Spendenaufruf gestartet. Gemeinsam mit der Sanitzer Gemeinschaft organisierte der Bürgermeister die Aktion. Heute wurden die gesammelten Spenden an Familie Unützer übergeben, die vorläufig in einer von Thomas und Anja Ortmann zur Verfügung gestellten Wohnung untergekommen sind. Die Überraschung und Freude war sehr groß. „Wir können nur Danke sagen für die überwältigende Anteilnahme und Unterstützung, die wir in den vergangenen Wochen erfahren haben. Uns ist besonders wichtig, dass wir allen Spendern danken“, betonte Alfred Unützer sichtlich gerührt.

„Die Einnahmen vom bevorstehenden Osterfeuer am kommenden Donnerstag in Sanitz werden in diesem Jahr ebenfalls an die Familie gespendet“, kündigte Dietmar Kielmann, Vorsitzender des Vereins Sanitzer Gemeinschaft, an.