Feuerwehreinsatz in Rostock : Erneut Feuer in Mülltonnenbox an Mehrfamilienhaus ausgebrochen

von Stefan Tretropp

21. September 2019, 09:35 Uhr

Am Freitagabend mussten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in den Rostocker Ortsteil Lichtenhagen ausrücken. Wie es hieß, war gegen 21.30 Uhr in einem zum Wohnhaus gehörenden Anbau für Mülltonnen ein Feuer ausgebrochen. Vermutlich, so schätzte die Polizei am Tatort ein, wurde der Brand vorsätzlich herbeigeführt.

Besorgte Anwohner der Neustrelitzer Straße hatten, nachdem sie starken Qualm und Rauch bemerkt hatten, den Notruf gewählt. Nur wenige Minuten später trafen zahlreiche Wagen der Feuerwehr ein. Unter schwerem Atemschutz betraten Feuerwehrleute den Anbau und bekämpften die Flammen. Wegen des starken Rauches mussten Bewohner Fenster und Türen geschlossen halten.

Zahlreiche Mülltonnen verbrannten vollständig. Die Polizei hat sofort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und kann eine vorsätzliche Entzündung nicht ausschließen, genauer gesagt, sie ist sogar sehr wahrscheinlich. Denn in der jüngeren Vergangenheit kam es genau in diesem Wohnhaus zu ähnlichen gelegten Feuern. Die Ermittlungen laufen.