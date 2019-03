Presse-Club bei den NNN : Erst Einblick in die Web-to-Print-Strategie, dann Networken in der Redaktion

Ungewohnter Trubel zu später Stunde in den Räumlichkeiten der NNN. Besuch vom Pressclub Rostock: knapp 20 Sprecher von Firmen, Behörden und städtischen Betrieben informierten sich über unser "Web to Print"-Projekt.

von NNN

22. März 2019, 00:12 Uhr

Für den Club um seinen Vorsitzenden Thomas Schneider von den Stadtwerken Rostock ist es ein regelmäßiges und willkommenes Ritual - für das Team der NNN in der Ballung eine neue Erfahrung: Die Pressesprecher der Stadt kamen am Abend in der Bergstraße zusammen und tauschten sich aus. "Das machen wir seit Langem drei Mal im Jahr - das vierte Treffen ist in schöner Tradition dann eine Glühweinrunde am Brink", so Schneider.

Gestern nun hatten sie sich für ihren Stammtisch die Redaktionsräume der Norddeutschen Neuesten Nachrichten ausgesucht. Schon im Vorfeld zeichnete sich ein ungewohnt großes Interesse ab. "Zwanzig Kollegen - das hat es wirklich noch nie gegeben", freute sich selbst Ulrich Kunze, Leiter der Pressstelle der Hansestadt. Das habe natürlich auch mit den Entwicklungen in der Redaktion zu tun. Was entsprechend Thema der Gastgeber-Ausführungen sein sollte.

Vertriebschefin Anke Gräfe und der kommissarische Redaktionsleiter Dirk Buchardt gaben Einblicke in die Veränderungen in Zustellung und in der Anzeigen-Aquise der NNN sowie in die Web-to-Print-Strategie der NNN. Letztere, so Buchardt, sei ausgerichtet auf eine möglichst frühe Veröffentlichung von Nachrichten. Vor allem dann, wenn die Konkurrenz - und hier sieht der Projektchef nicht nur die zweite Tageszeitung, sondern auch aktive und oft sehr gut vernetzte Journalisten, Blogger und Social-Web-Aktivisten - ebenfalls bei den Terminen anwesend ist.

"Neben dem Selbstverständnis von Einordnung und Recherche sehen wir das schon auch sportlich", gesteht Buchardt ein. "Kommentiert zu werden mit ,Na, das hat aber XY schon längst vermeldet' macht nicht wirklich Spaß." Die nachrichtliche Erstmeldung werde nach der Veröffentlichung auf der Webseite und in den sozialen Netzen oft weiter aufbereitet, mit Hintergründen und Zitaten angereichert und schließlich als analytisches Stück oder abgehandelter Beitrag auch in das Print-Produkt übertragen.

Dass bei alledem die Qualität im Vordergrund stehen muss, darüber war sich die Runde einig. Das beginne in der Belieferung mit Presseinformationen und setze sich im redaktionellen Alltag fort. In etlichen Themenbereichen praktiziere das kleine NNN-Team trotz des hohen Leistungsdruck eine sowohl kritische, dabei immer sachliche, aber auch muntere Berichterstattung. So der Tenor der anwesenden Pressesprecher. Gern nahm die Redaktion parallel aber auch Kritik an, nicht in jedem letzten Fall ausreichend nachgehakt zu haben. Dirk Buchardt versprach am Beispiel einiger Polizeimeldungen, künftig besser einmal mehr zum Hörer zu greifen. Kooperation am anderen Leitungsende vorausgesetzt.

In der anschließenden geselligen Runde bei Häppchen und Getränken wurden Möglichkeiten besprochen, von Seiten der Pressestellen interessante Ansätze für Themen und Beiträge zu liefern - in heutigen Zeit immer auch mit dem regionalen und lokalen Aspekt sowie Hinweisen für crossmediale Aufbereitung versehen. Dahin gehe der Anspruch der Leser und Nutzer der Verlagsangebote. Buchardt verwies auf über 2,7 Millionen Sitzungen mit 6,6 Millionen Seitenaufrufen im Monat - inzwischen sei dabei der Anteil mobiler Nutzung deutlich über die 60%-Marke gestiegen. "Dem müssen wir uns stellen!"