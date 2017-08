Havarie auf der Hanse Sail : Fähre reißt der „Stettin“ den Rumpf auf

vergrößern 1 von 1 Foto: Polizei 1 von 1

Zusammenstoß auf der Hanse Sail: Aus bisher ungeklärter Ursache ist am Samstagvormittag eine finnische Frachtfähre mit dem Dampfeisbrecher „Stettin“ kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, entstand bei der Havarie in Höhe des Überseehafens an dem Traditionsschiff ein Rumpfriss von rund zwei Metern. Da der Schaden oberhalb der Wasserlinie entstand, kam es glücklicherweise zu keinem Wassereinlauf.

Von den ewa 180 Besuchern an Bord des Dampfeisbrechers wurden drei verletzt. Sie wurden medizinisch versorgt. Die anderen Ausflugsgäste sollten auf weitere Schiffe, die an der Ausfahrt teilnehmen, verteilt werden. Betroffene sollen sich bei der Buchungszentrale der Hanse Sail melden, so die Bitte des Veranstalters.

Beide Schiffe seien zur Klärung der Unfallursache an die Liegeplätze zurückgekehrt.

von zvs

erstellt am 12.Aug.2017 | 12:47 Uhr