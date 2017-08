NNN-Glückstag : Funkelndes Spektakel

vergrößern 1 von 1 Foto: Archiv/J. Falk 1 von 1

Goldener Feuerregen sowie bunte und funkelnde Lichterbilder können Rostocker am Sonnabend über dem IGA-Park in Schmarl bewundern. Dann messen sich vier der deutschlandweit besten Feuerwerker bei den Pyro Games und wetteifern mit ihrer beeindruckenden Show um die Gunst der Besucher. Diese können nämlich ihren Favoriten unter den harmonisch und effektvoll auf den Rhythmus der Musik abgestimmten Feuerwerken wählen.

Um 18 Uhr öffnen sich die Pforten zum IGA-Park, wo die Zuschauer eine Cateringmeile und ein feuriges Rahmenprogramm erwartet. Livemusik gibt es an diesem Sommerabend von den Bands Rose Bogey’s und Jenna Rot, die leidenschaftlichen Blues und Rock mit Deutsch-Rock vereinen und auf der Bühne ordentlich einheizen werden. Spektakulär wird es mit dem Dompteur des Feuers, Jonas Rother. Er beeindruckt mit einem Feuer-Akrobatik-Auftritt und stimmt damit auf die Lasershow von Jürgen Matkowitz ein. Höhepunkt wird der Start der Feuerwerke mit einem gemeinsamen „5-4-3 Feuer frei“ der Besucher sein.

Wer wissen möchte, wie der Aufbau der Feuerwerke erfolgt, für den verlosen wir exklusive VIP-Karten. Die Gewinner können nicht nur die Show erleben, sondern dürfen vorher bei einem Rundgang hinter die Kulissen der Pyro Games schauen. Dabei erfahren sie unter anderem, wie viele Personen an einem Feuerwerk beteiligt sind oder wie viele Raketen an diesem Abend in die Luft gehen werden. Diese und weitere Fragen können sie den verantwortlichen Feuerwerkern vor Ort stellen, ehe sie dann das fantastische Himmelsspektakel bestaunen können. Die NNN verlosen 5x2 VIP-Karten für die Pyro Games unter dem Stichwort: „Feuerwerk“.

So läuft es

Rufen Sie bis Dienstag, 24 Uhr, an:



0137/880 14 78*

(*Telemedia interactive GmbH, pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer.)

Nennen Sie das angegebene Stichwort. Geben Sie Ihren Namen und Ihre Telefonnummer an. Die Gewinner werden benachrichtigt. Mitarbeiter beteiligter Firmen und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

von Antje Kindler

erstellt am 21.Aug.2017 | 21:00 Uhr