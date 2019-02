Musical : Glänzende Show von Bibi und Tina

Serienstars bringen in der Rostocker Stadthalle vor allem Kinderaugen zum Strahlen.

von svz.de

05. Februar 2019, 20:38 Uhr

Die Serienstars Bibi und Tina besuchen Rostock: Als poppig-buntes Musical zogen die Kinderstars am Dienstag in der Rostocker Stadthalle ihre sehr jungen Besucher und ihre älteren Begleiter in den Bann. Etwa 2750 Freunde der Kinderunterhaltung kamen, um die Abenteuer der beiden Mädchen mitzuerleben, die sie unter anderem mit Holger und Alex erleben. Zum Beispiel, wenn sie Kakmanns Popcorn probieren. Die ausverkaufte Halle war begeistert.