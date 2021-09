Globaler Protesttag : 1000 Demonstranten ziehen fürs Klima durch Rostocks Innenstadt

Am Freitagnachmittag trafen sich sich zirka 1000 Klimaaktivisten auf der Haedgehalbinsel in Rostock, um anschließend durch die Innenstadt zu ziehen. Sie fordern vor allem eins: sofortiges Handeln in der Klimapolitik.

Rostock | „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!“, rufen lautstark die rund 1000 Klima-Demonstranten auf der Rostocker Haedgehalbinsel. Wut über die aktuellen Umstände und Ängste vor der Zukunft trieben viele junge und auch ältere Menschen bei dem globalen Klimastreik am Freitagnachmittag unter Einhaltung der 3G-Regel zusammen. Die Proble...

