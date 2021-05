1000. Geburt im Klinikum Südstadt Rostock : Johannes erblickt in Rekordzeit das Licht der Welt

In der Nacht zum 11. Mai brauchte der Wonneproppen nur viereinhalb Stunden, bis er in den Armen seiner Mütter lag.

Rostock | Punkt 2.19 Uhr in der Früh erblickte Johannes Quick am Dienstag das Licht der Welt im Klinikum Südstadt Rostock. Dabei machte er seinem Namen alle Ehre und brauchte nur viereinhalb Stunden, bis er in den Armen seiner glücklichen Mütter lag. Bei einer Länge von 52 cm bringt der kleine Neu-Sanitzer ein Gewicht von 3.570 Gramm auf die Waage. Die 1.000. G...

