Rostock : 16-Jähriger wird von Auto an Bushaltestelle angefahren

Die Polizei ermittelt nun gegen den 20-jährigen Autofahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Rostock | Beim Überqueren der Fahrbahn bei einer Bushaltestelle besteht immer ein große Gefahr für Fußgänger. So auch für einen 16-Jährigen, der am Dienstagabend an der Haltestelle Markt Reutershagen in Rostock von einem Auto angefahren wurde. Laut Angaben der Polizei hielt der Busfahrer an der Haltestelle mit Warnblicklicht an. Mehrere Fahrgäste, darunter d...

