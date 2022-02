Rostock : Rund 50 Demonstranten zeigen Solidarität mit der Ukraine

Die jungen Demonstranten fanden sich dafür am Mittwoch vor dem Rostocker Rathaus zusammen.

Rostock | Solidarität mit der Ukraine in Rostock: Die Jugendorganisationen der Parteien Grüne Jugend, Junge Liberale, Jungsozialisten und Junge Union wenden sich gemeinsam gegen Putins Aggression in der Ostukraine. Redner wie Paul Benduhn und Meno Steuermann (beide Grüne Jugend) versichern den Zivilisten in der Ukraine ihre Solidarität. Knapp 50 junge ...

