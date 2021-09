Rostock : 60-Jährige bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses stürzte unglücklich in die Flammen.

Rostock | Eine 60 Jahre alte Frau ist bei einem Wohnungsbrand in der Nacht zum Dienstag in Rostock schwer verletzt worden. Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses stürzte unglücklich in die Flammen. Die Verbrennungen auf ihrer Haut waren so schwer, dass sie in eine Spezialklinik nach Berlin geflogen werden musste. Zu dem Vorfall kam es laut Aussagen eines Feuer...

