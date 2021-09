Rostock : 67-Jährige bei Auffahrunfall in der KTV leicht verletzt

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Sonnabend. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf zirka 10.000 Euro.

Rostock | Zu einem Verkehrsunfall kam es am 4. September in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV). Wie die Sprecherin der Polizei, Ellen Klaubert mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 12.30 Uhr, eine Person verletzte sich leicht. Gesundheitliche Eignung der Fahrer soll geprüft werden Eine 67-Jährige fuhr mit ihrem VW auf der Carl-Hopp-Straße in...

