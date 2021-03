Rostock : 70-Jähriger verletzt sich schwer bei Fahrradunfall

Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Klinikum.

Rostock | Ein 70-jähriger Mann verletzt sich schwer, als er mit seinem Fahrrad in das Zweirad einer 15-Jährigen fuhr. Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Polizei am Dienstagnachmittag im Rostocker Stadtteil Lütten Klein. Der Mann befuhr den Geh- und Radweg in der St. Petersburger Straße in Richtung Warnowallee. Die 15-jährige Radfahrerin fuhr auf dem ...

