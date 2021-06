Klinikum Südstadt Rostock : Fast 80 Prozent der Mitarbeiter vollständig gegen Coronavirus geimpft

Am 14. Juli wird die hausinterne Impfkampagne beendet. Insgesamt wurden im Rostocker Krankenhaus in der Südstadt 191 Covid-Patienten behandelt.

Rostock | Im Klinikum Südstadt Rostock wurden seit dem Impfstart am 29. Dezember 2020 1102 der 1400 Mitarbeiter komplett und 96 einmal geimpft, teilte das Klinikum am Montag mit. Am 14. Juli wird die hausinterne Impfkampagne mit den noch ausstehenden Zweitimpfungen beendet. Innerhalb kürzester Zeit sei der Hörsaal des Krankenhauses in der Rostocker Südstadt in ...

