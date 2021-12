Ein Leben für die Medizin : Mit 80 Jahren geht Rostocker Ärztin in den Ruhestand

Am Mittwoch schließt Dr. Karin Liebscher ihre Hausarztpraxis in der Wallensteinstraße für immer. Menschen zu helfen, war ihr ein Leben lang ein Bedürfnis.

Rostock | Bis in ihr 81. Lebensjahr hat Dr. Karin Liebscher in Rostock als Hausärztin praktiziert. Doch am Mittwoch, 22. Dezember, geht diese Ära zu Ende – die Rostockerin schließt ihre Praxis in der Wallensteinstraße für immer. „Irgendwann muss ja mal Schluss sein“, sagt die Ärztin. Noch am Dienstag war ihr Wartezimmer voll. Zahlreiche ihrer langjährigen Patie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.