Corona-Ampel auf Grün : Ab Freitag keine Testpflicht mehr in Rostocker Restaurants

In der Hansestadt treten ab 17. September in vielen Bereichen Corona-Erleichterungen in Kraft. Nicht nur in der Gastro entfällt die Testpflicht.

Rostock | Aufatmen in der Hansestadt: Die Corona-Ampel für Rostock springt wieder auf Grün. Damit entfallen ab Freitag die seit dem 23. August für Rostock geltenden Testpflichten zum Beispiel in Gaststätten, Kinos, Theatern, Museen oder beim Friseur. „Es gibt keine besonderen Regeln mehr für Rostock im Vergleich zum Rest des Landes“, sagte Stadtsprecher Ulrich ...

