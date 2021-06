Baustelle in Rostock : Teil der Tschaikowskistraße ab sofort einspurig gesperrt

Von der Hamburger Straße aus ist das Abbiegen in die Tschaikowskistraße weiter uneingeschränkt möglich. Andersherum müssen Autofahrer Umleitungen nehmen.

Rostock | Für Autofahrer kommt es in den nächsten Wochen im Rostocker Komponistenviertel zu Verkehrseinschränkungen, da die Tschaikowskistraße auf Höhe der Beethovenstraße in Richtung Hamburger Straße gesperrt ist. Bauarbeiten starten sofort Am 85 Jahre alten Mischwasserkanal in der Tschaikowskistraße in Rostock wurde am Dienstag bei einer Inspektion der ...

