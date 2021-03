Rostock : Älteres Ehepaar verfolgt und stellt Diebin

Einer Seniorin wurde die Handtasche gestohlen. Das Ehepaar beobachtete den Vorfall und nahm die Verfolgung auf.

Rostock | Ein aufmerksames älteres Ehepaar hat am Montag in Rostock Zivilcourage bewiesen. Wie die Polizei mitteilte, wurde einer 80-jährigen Frau um die Mittagszeit die Handtasche vor ihrer Haustür in der Knud-Rasmussen-Straße gestohlen. Das Ehepaar, 80 und 81 Jahre alt, beobachtete den Vorfall und verfolgte die Diebin zunächst mit dem Auto und anschließend zu...

