Rostock : Akku entzündet sich und löst Brand in der Doberaner Straße aus

Im Bereich der Doberaner Straße gibt es auch am Freitag noch Verkehrsbehinderungen. Der Nahverkehr ist ebenfalls weiterhin von den Folgen des Brands betroffen.

Rostock | In den Nachmittagsstunden am Donnerstag brannte in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt ein Akku-Geschäft. Es gibt drei Verletzte zu beklagen. Das Feuer brach gegen 16 Uhr in dem Laden in der Doberaner Straße aus. Die Folgen des Brands für Verkehr und Anwohner wirken sich auch auf den Freitag aus. Akku entzündete sich bei Reparatur Nach ersten ...

