Protest in Rostock : Aktivisten fordern mehr Einsatz für den Klimaschutz

Um die kommunalen Politiker unter Druck zu setzen, versammelten sich am Mittwoch Demonstranten vor der Stadthalle, in der die Sitzung der Bürgerschaft stattfand.

Rostock | Bis jetzt hat sich in Sachen Klimaneutralität in Rostock noch fast nichts getan. Das meinen zumindest einige Demonstranten, die sich am Mittwochnachmittag vor der Rostocker Stadthalle zusammenfanden. Mit ihrer Aktion wollten sie den Rostocker Politikern, die dort zur Bürgerschaftssitzung zusammenkamen, die Relevanz des Themas verdeutlichen. Auch in...

