Gegen Nord Stream 2 : Aktivisten protestieren im überschwemmten Stadthafen in Rostock

Students for Future

Students for Future wollten auf die negativen Auswirkungen, wie dem Meeresspiegelanstieg, von klimaschädlichen Emissionen aufmerksam machen.

Rostock | Gestiegene Pegelstände aufgrund der Sturmflut haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Teile des Stadthafens in Rostock unter Wasser gesetzt. Die Aktivisten von Students for Future nahmen dies zum Anlass, um gegen den Meeresspiegelanstieg und klimaschädlichen Ausbau der fossilen Gasinfrastruktur zu protestieren. Protest gegen Nord Stream 2 ...

