Rostock : Altbekannte Melodien erklingen für Demenzerkrankte

In Via Rostock e.V. und die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft MV e.V. laden zu der Veranstaltung Kaffee mit Musik ein.

Rostock | Die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft MV lädt bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen in den Rostocker Stadtteil Lütten Klein ein. Am 2. Oktober um 14.30 Uhr erklingen für Demenzerkrankte und ihre Angehörigen wieder altbekannte Melodien beim Kaffee mit Musik im Mehrgenerationenhaus Lütten Klein, Danziger Straße 45d, teilte Anke Bülow des In Via Rosto...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.