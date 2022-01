Rostock : RSAG investiert Millionen in Sanierung alter Straßenbahnen

Nach mehr als 25 Jahren im Diensteinsatz werden zehn Bahnen generalüberholt. Außerdem sollen 28 neue Straßenbahnen angeschafft werden.

Rostock | Der Straßenbahn-Fuhrpark des Rostocker Straßenbahnunternehmens RSAG wird umfangreich erneuert. Noch in diesem Jahr sollen ältere Bahnen saniert und in den kommenden Jahren neue gekauft werden. Damit setzt das Unternehmen den Beschluss der Rostocker Bürgerschaft vom 2. Dezember 2020 um, so RSAG-Sprecherin Beate Langner. Weiterlesen: RSAG darf 130 Mi...

