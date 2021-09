Reclaim your streets : Jugendliche in Rostock fordern mehr Beachtung

Erstmals seit zwei Jahren fand am Kröpeliner Tor wieder der Jugendaktionstag statt. Jungen Menschen sollte nach Monaten voller Einschränkungen eine Plattform zum Austausch geboten werden.

Rostock | Der Vorplatz am Fuße des Kröpeliner Tores in Rostock ist bei sonnigem Wetter ja ohnehin ein belebter Ort. Am Freitagnachmittag aber war noch einmal mehr los als sonst. In der heißen Wahlkampfphase erregte ein Teil der Gesellschaft besonderes Aufsehen, der gerade vor Wahlen schnell unter den Tisch fällt: junge Menschen. Unter dem Motto „Reclaim your st...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.