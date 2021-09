Klinikum Südstadt Rostock : Startschuss für großangelegte Bauarbeiten gefallen

Der erste Spatenstich markierte den Beginn zahlreicher Bauvorhaben auf dem Klinikgelände. Rund 90 Millionen Euro werden in den kommenden Jahren in die dringend notwendigen Projekte investiert.

Rostock | Kleiner Anbau, großer Spaten: Der Startschuss für einen zweigeschossigen Erweiterungsbau am Klinikum Südstadt in Rostock ist am Freitag gefallen. Als erstes von gleich mehreren Vorhaben soll dort ein neues Herzkatheterlabor sowie ein Hybrid-Operationssaal entstehen. Verantwortliche aus Stadt, Land und Klinikum begrüßen die Vorhaben. Der Che...

