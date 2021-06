Prozess in Rostock : Angeklagter nach Vergewaltigung bei Güstrow durch DNA überführt

Der 21-Jährige hatte am 4. Dezember eine junge Frau an der Bahnhofsstation Priemerburg sexuell missbraucht. Laut Aussagen seines Kumpels floss an diesem Tag literweise Alkohol. Sie leerten mehrere Flaschen Wodka.

Rostock | Im Landgericht Rostock wurde am Freitag der Strafprozess wegen Vergewaltigung gegen den 21-jährigen Abdul Armin M. mit Zeugenaussagen fortgesetzt. Die Rostocker Staatsanwaltschaft beschuldigt ihn, am Abend des 4. Dezember 2020 die junge Angestellte einer Güstrower Bäckerei an der Bahnhofsstation Priemerburg sexuell missbraucht zu haben. Sie war aus Te...

