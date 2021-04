Eiserne Hochzeit in Rostock : Anna und Jürgen Groth gibt es nur im Doppelpack

Am 21. April feiert das Paar 65-Jahre Eheglück. Zueinander hat sie das Tanzen gebracht.

Rostock | Dort, wo sie sich einst vor 65 Jahren ewige Liebe geschworen haben, genau da wollen Anna und Jürgen Groth am 21. April sein. Hand in Hand werden die beiden über 80-jährigen Rostocker am Mittwoch jede Stufe zur Heiligen-Geist-Kirche gemeinsam erklimmen, sowie sie es ihr Leben lang getan haben. Denn „uns beide gibt es nur im Doppelpack“, sagt Jürgen Grot...

