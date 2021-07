Rostock : Anwohner im Tweelviertel beschweren sich über Radfahrer

Daraufhin führte die Polizei eine Verkehrskontrolle durch, bei der 80 Verstöße festgestellt worden sind.

Rostock | Auch für Fahrradfahrer gelten die Regeln der Straßenverkehrsordnung. Dass sich einige Radler in Rostock daran nicht halten, stellten am Dienstag Beamte des Polizeireviers Reutershagen fest. Bei einer Verkehrskontrolle im Baustellenbereich der Erich-Schlesinger-Straße wurden rund 80 Verkehrsverstöße festgestellt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. ...

