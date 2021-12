Interview mit Centogene-Gründer : Arndt Rolfs will mit Rostocker Biotech-Firma Arcensus durchstarten

Der Rostocker Gründer und Mediziner verrät, welche Geschäftsidee hinter seinem neuen Start-up Arcensus steckt, wann er erneut einen Börsengang wagen will, und was das Geheimnis seines Erfolgs ist.

Rostock | Der einmal geweckte Gründergeist lässt ihn einfach nicht los. Kaum bei dem von ihm aufgebauten, börsennotierten Biotech-Unternehmen Centogene ausgestiegen, will er mit Arcensus das nächste Start-up auf den Weltmarkt führen. Nach Rostock und Berlin wurde erst kürzlich ein neues Büro in New York eröffnet. Im Interview mit NNN-Redakteur Stefan Menzel erk...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.