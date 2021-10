Auf Spurensuche : Literarische Wanderausstellung kommt nach Rostock

Die Schau will eine Entdeckungsreise für regionale Literatur anbieten.

Rostock | Deutschland gilt als Land der Dichter und Denker. Doch wer weiß, welche literarischen Spuren sich direkt in der Umgebung, unmittelbar in oder um Rostock finden? Bei der Suche nach regionalen Schauplätzen und Themen in der Literatur helfen soll nun die Wanderausstellung „Literatur im Land“. Ab Ende Oktober in Rostock „Literatur im Land zeigt Szen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.